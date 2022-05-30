ADÜ’de "Psikolojik sağlığımızı nasıl koruyabiliriz" etkinliği gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26.ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Nasılsınız? Psikolojik Sağılığımızı Nasıl Koruyabiliriz?’ adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe; ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu konuşmasında ‘Mutsuzluk Kavramı’, ‘Psikolojik sağlığımızı nasıl koruyabiliriz?’, ‘Teknolojiyi hatalı kullanmak’ konu başlıklarında bilgi verdi. Şakiroğlu ayrıca pandemi döneminde artan akıllı telefon kullanımının hangi riskleri arttırdığı, alışveriş bağımlılığı, online oyun bağımlılığının hayatımıza etkileri ve yeme bozuklukları gibi konuları da ele aldı.

Etkinlik, soru -cevap bölümünün ardından sona erdi.