ADÜ’de ’Problemden Çözüme Dermatoloji Semineri’ düzenledi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde aktif olarak çalışmalarını sürdüren Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği Aydın Topluluğu (IVSA AYDIN-International Veterinary Students’ Association) Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ ve Prof. Dr. Bülent Ulutaş’ın eğitmenliğinde ’Problemden Çözüme Dermatoloji’ başlıklı seminer gerçekleştirdi.

Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, ADÜ öğrencilerinin yanı sıra IVSA Burdur, IVSA Balıkesir ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Veteriner Fakültesi öğrencileri, bölge veteriner hekimleri ile Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin ve ADÜ Veteriner Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanı Eser Çakmakçı katıldı. Yoğun içerikle gerçekleşen eğitimde pet hayvanlarında dermatoloji konusu geniş bir bakış açısıyla değerlendirildi. Ayrıca misafir öğrencilere IVSA Aydın üyeleri eşliğinde ADÜ’nün ve Veteriner Fakültesi’nin tanıtımları yapıldı.

Etkinlik sonunda eğitmen hocalara teşekkür plaketlerini takdim eden IVSA Aydın Öğrenci Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemil Şahiner; hazırlık ve organizasyon aşamasında yoğun çaba gösteren topluluk üyesi öğrencilere, etkinlik için destekleriyle her zaman yanlarında olan başta ADÜ Rektörlüğüne, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na, Veteriner Fakültesi Dekanlığı’na, Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı’na, Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ ve Prof. Dr. Bülent Ulutaş’a teşekkürlerini iletti.