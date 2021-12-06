ADÜ’de özel gereksinimli çocuklar paneli gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi tarafından ‘Özel Gereksinimli Çocuklar’ paneli, Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Panele; ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyeleri Panelde Doç. Dr. Ahmet Bildiren ’Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar’, Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Servi ’Otizm Spekturum Bozukluğu Olan Çocuklar’ ve Arş. Gör. Dr. Kadriye Uçar ’Zihin Yetersizliği Olan Bireyler’ konularına ilişkin sunum yaptı.

Etkinliğe ilişkin olumlu görüşlerini bildiren ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinin önemini belirterek ADÜ’nün başta engelsiz kütüphane olmak üzere çalışmaları ile özel gereksinimli öğrencilerin destekçisi olduğunu vurguladılar.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz’ün panelistlere teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.