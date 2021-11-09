ADÜ’de ’Organ Nakli ve Organ Nakline Bakış Web Konferansı’ gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla düzenlenen Organ Nakli ve Organ Nakline Bakış başlıklı Web Konferansı, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rahşan Çam’ın moderatörlüğünde düzenlenen web konferansında, Uzman Hemşire Fatma Başyiğit Uçar, Marmara Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörlüğündeki bilgi ve deneyimlerini sunum, video ve fotoğraflar eşliğinde katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, katılımcıların soru ve katkılarının ardından sona ererken, Etkinliğe, konferansa Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner, ADÜ Hastanesi hemşireleri, Aydın ve Atatürk Devlet Hastanesi hemşireleri, Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.