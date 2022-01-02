ADÜ’de öğretim üyeleri cübbelerini giydi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde akademik yükseltme ve atamaları gerçekleşen öğretim üyelerine cübbe giydirme ve "Türkiye Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması 2022’de ilk 10 bin akademisyeni gösteren listede yer alan öğretim üyelerine teşekkür belgelerinin takdimi etkinliği, gerçekleşti.

Etkinliğe; Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu ve öğretim üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, Eğitim Fakültesi’nin sosyal iletişimi önemseyen ve aidiyet duygusu yüksek bir fakülte olduğunu belirterek fakültenin öğretim üyeleri sayısının arttığını ve bilimsel anlamda gelişim içerisinde olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, 2021 akademik yılında akademik yükseltme ve atamaları gerçekleşen öğretim elemanlarını ve AD ScientificIndex’in yayınladığı "Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması 2022’de ilk 10 bin akademisyeni gösteren listede yer alan öğretim üyelerini tebrik ederek konuşmasına son verdi.

ADÜ ile gurur duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, huzur ve sükûnet ortamında öğretim üyelerimizin güçlü çalışmalar ortaya koyduğunu bununda ADÜ’nün gelişiminin göstergesi olduğunu ifade etti.

AD ScientificIndex’in yayınladığı "Türkiye Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması 2022’de ilk 10 bin akademisyen içerisinde öğretim üyelerinin yer almasının gurur verici olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu ve fakültenin gelişiminde emeği olan tüm öğretim üyelerine teşekkür ederek “Biz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak devasa bir aileyiz. Her noktada, her platformda birbirimize destek olacağız” dedi.

Program; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in 2021 akademik yılında akademik yükseltme ve atamaları gerçekleşen öğretim elemanlarımıza cübbelerini giydirmesi ve Türkiye adresli üniversite ve kurumlardaki en çok atıf alan ve en yüksek H index’ine sahip ilk 10 bin akademisyeni gösteren listede yer alan öğretim üyelerimize teşekkür belgelerini vermesinin ardından sona erdi.