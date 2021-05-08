ADÜ’de ’Mesleki Hedef Planlama Eğitimi’ gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından ’Sektörle Buluşma’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Mesleki Hedef Planlama’ eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Özel bir şirketin Genel Müdür Yardımcısı Dr. Necdet Yabaş’ın konuk olarak katıldığı ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinliğe, öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Meslek hayatında edindiği tecrübeleri ziraat mühendisi adayı öğrenicilerle paylaşan Dr. Necdet Yabaş, mezun olduktan sonra kariyerlerine başlangıçta hangi konulara dikkat etmeleri gerektiği, deneyim kazanmak için dikkat edilmesi gereken noktalar ve firmalarında ziraat mühendisi alımlarında adaylardan hangi özelliklere sahip olmalarını istedikleri hakkında bilgi verdi.

Başarılı bir ziraat mühendisi olabilmek için anahtar olabilecek bilgiler veren Yabaş, lisans eğitiminden sonra iş hayatına başlayıp ardından yapılacak lisansüstü eğitimin faydalarına değindi. Öğrencilik süresi içerisinde yapılan stajların meslek hayatları için önemini vurgulayan Dr. Necdet Yabaş, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak konuşmasını tamamladı. Söyleşi, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu’nun teşekkür konuşmasıyla sona erdi.