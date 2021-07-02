ADÜ’de KUSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Tarım Üniversite Sanayi İş Birliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, il müdürleri, firma temsilcileri ve davetliler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer, açılış konuşmasında dünyada sanayi gelişimi hakkında bilgi vererek, “Günümüzde üretimi tamamen robotlara devreden, yapay zekayı geliştiren, siber fiziksel sistemlere dayalı üretime geçen, insan gücünü fiziksel düzeyden beyinsel düzeye taşımayı başaran ülkeler dördüncü sanayi devrimini başlatmışlardır. Sanayi devrimi denilen bu aşamada gelişmiş toplumların gerisinde kalmamız ancak kamu kurum ve kuruluşlarımız üniversitelerimiz, sanayicilerimiz ile inovasyon ve AR-GE çalışmalarımıza önem vermemizden, teknolojiye yapılacak yatırımlardan geçmektedir” dedi.

Aydın Valiliği, Üniversitemiz ve Aydın Sanayi Odası arasında kamu-üniversite-sanayi iş birliği protokolü imzalanacağını belirten Ahmet Bayramer, “Üniversite öğrencilerimize öğrenim süreleri boyunca sanayimizin tüm üretim hatlarında ve AR-GE Tasarım Merkezi çalışmalarında bulunma fırsatı tanımamızda teknolojiye yapılacak yatırımlardandır. Protokolün hayata geçirilmesine imkan sağlayan Vali Hüseyin Aksoy’a, Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay’a, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Pro. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol’a teşekkür ederim” dedi ve ilin ihracat ve ithalat verilerini paylaşarak konuşmasını tamamladı.

Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay kapanış konuşmasında, ihracat konusunda bilgi birikimi geniş kişilerden yararlanmanın önemine vurgu yaparak, “Sanayi sadece satmaktan, ihraç etmekten ibaret değil. Ürettiğimiz ürünün kalitesini niteliklerini değiştirerek daha gelişkin hale getirmek, uygun fiyata üretmeye çalışmak, kalitesini arttırarak satışları yükseltmek ve daha çok kazanarak hasılayı arttırarak hem kendimize hem içinde yaşadığımız kente hem de ülkeye daha fazla katkıda bulunmak oldukça önemli" diye konuştu.

Valilik koordinasyonu ile üniversite-sanayi arasında protokol hazırlandığını belirten Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, protokol sayesinde üniversite sanayi iş birliğinin devam edeceğini bununda taralar ve kent için büyük önem taşıdığını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek konuşmasını tamamladı.