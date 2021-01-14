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ADÜ’de Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına Korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı.
AYDIN 14.01.2021, 15:31
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına Korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı.
Küresel yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye’ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı. Aşı ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bugün itibariyle sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "Türkiye’ye Çin’den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) ’aşı randevu’ bölümü eklendi. Vatandaşlar aşılama takvimi doğrultusunda Kovid-19 aşısı için MHRS üzerinden ’https://www.mhrs.gov.tr /’ veya ’Alo 182’den randevu alabilecek. Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden, aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek" denildi.
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