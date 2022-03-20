ADÜ’de ’Kahve Ekonomisi ve Girişimcilik Semineri’ gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MİMYO) tarafından düzenlenen ve iki ay sürmesi planlanan kariyer etkinlikleri kapsamında ’Kahve Ekonomisi ve Girişimcilik’ adlı seminer çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi H. Önlem Ersöz’ün moderatörlüğünü yaptığı ve Karacasu MİMYO Pazarlama Programı mezunlarından olan iş insanı Eray Bodur’un sunumunu yaptığı seminerde, Dünya’da ve Türkiye’de Kahve Ekonomisi ve Girişimcilik konusu tartışıldı. Mezuniyeti sonrasında kahve dünyasına adımını attığını ve kahvenin kariyerinin dönüm noktasını oluşturduğunu belirten iş insanı Eray Bodur, kahve sektörünün dünyada petrolden sonra ikinci sırada gelmesinin kendisini motive ettiğini ve kendi markasını kurduğunu aktardı.

İş fikrini hayata geçirirken yaşadığı deneyimleri öğrencilerle paylaşan Bodur, iş dünyasındaki paydaşların önemine dikkat çekti. Çalışacakları sektörlerde başarılı olabilmek için öncelikle bilgi sahibi olmak ve çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Bodur, girişimcinin sektördeki dernek, vakıf ve ticaret odalarıyla ilişkileri güçlendirmesinin de iş dünyasındaki fırsatları görme ve yorumlayabilme yeteneklerini arttırdığını ifade etti.

Eray Bodur’un iş dünyasında başarılı olmak için gerçekçi hedefler belirlemenin ve denemekten asla vazgeçmemenin gerektiği vurgulandığı seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Seminere, İşletme Yönetimi, Dış Ticaret ve Muhasebe, Vergi Uygulamaları Programlarında okuyan öğrenciler katıldı.