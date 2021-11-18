ADÜ’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bozdoğan Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) Nazilli Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri düzenlendi.

Sosyolog Melis Top’un konuşmacı olarak katıldığı seminerde; Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi vurgulanarak; şiddetin hem bireysel hem de toplumsal olarak büyük bir problem olduğu ifade edildi. Çocukların şiddete tanıklık etmemesi gerektiğini dile getiren Sosyolog Melis Top, ailede şiddeti ve aşağılayıcı davranışı gören çocukların olumsuz etkilendiğini belirterek şiddetin türleri, şiddete maruz kalanların yararlanabileceği haklar, şiddet uygulayan kişiler hakkında alınabilecek kararlar hakkında bilgi verdi.

Şiddet gören ya da tanık olan kişilerin 183, 155 ve 156 numaralı telefonları aranması gerektiği belirten Sosyolog Melis Top, öğrencilerin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sorularını yanıtlayarak konuşmasına son verdi.