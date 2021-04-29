ADÜ’de Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Semineri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Semineri çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminere, Üretimde Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım Programları 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile akademik personel katıldı. Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz tarafından gerçekleştirilen seminerde, son yıllarda dünyanın en çok ilgilendiği konuların başında gelen biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen genetik olarak değiştirilmiş organizmaların (GDO) kullanımı ile ilgili güncel bilgiler verildi.

Yoğun katılımın olduğu seminerde, genetiği değiştirilmiş organizmaların potansiyel yararları, potansiyel zararları ve riskli yönleri, biyolojik çeşitliliğe etkileri, hukuki, dini, sosyo ekonomik yönleri gibi konu başlıkları ele alındı. Tüketicilerin bakış açılarının da değerlendirildiği seminer, akademik personelin katkılarının ardından soru-cevap bölümü ile sona erdi.