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ADÜ’de fizyoterapistler beyaz önlüklerini giydi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Beyaz Önlük Giyme Töreni, Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

AYDIN 12.04.2022, 10:12
ADÜ’de fizyoterapistler beyaz önlüklerini giydi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Beyaz Önlük Giyme Töreni, Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Törene, ADÜ Genel Sekreter v. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, fakülte hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında, “Beyaz temizliğin ve saflığın simgesidir. Önlüğünüz laboratuvarda kirlensin ama mesleğin saygınlığına gölge düşürecek işlerde asla kirlenmesin. İnsan ile uğraşan bu kutsal bir meslekte, yaşamı, hayatı, umudu ve aslında geleceği yakalayan, şekillendiren ellere sahipsiniz. Bu onurlu meslekte görev ve sorumluluklarınızı layığı ile yapacağınıza inanıyor ve sizlerle Fakültemiz adına gurur duyduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gül Öznur Karabıçak, “Fizyoterapistlik mesleği, dünyada ilk uygulamaları eski zamanlara dayanan, ulusal ve uluslararası anlamda bilimsel temellere oturarak gelişen, değişen, evrilen, her geçen gün, yeni alanlarda uygulama fırsatı bulan bir meslektir. Fizyoterapistler, temel anlamda, insan ve toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesine yönelik olarak her yaştan bireylerin toplum içindeki bağımsızlığını hedefleyen, ve bu amaca yönelik, köklü konvansiyonel yaklaşımlardan, en yeni teknolojik yaklaşımlara dek pek çok alanda hizmet sunmaktadır” dedi.

ADÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akademik kadrosunun ülkemizin ve dünyanın bilimsel değerlerini ön planda tuttuğunu vurgulayan Doç. Dr. Gül Öznur Karabıçak, “Mesleki, insani ve manevi değerler açısından tam olarak donanımlı araştırmacılar, akademisyenler, yöneticiler ve liderler olabilecek, genç fizyoterapistleri yetiştirebilmek amacıyla, kaliteden ödün vermeden büyük bir çaba ve özveri ile eğitimimizi sürdürüyoruz. Sevgili öğrencilerimiz; sağlık alanındaki büyük resmin önemli bir parçası olduğunuzu hissettirebilmek ve sizlere olan inancımızı ifade edebilmek için hep birlikte buradayız. Henüz eğitim hayatınızın başında olan siz sevgili öğrencilerimize, bu çaba ve emek gerektiren yolculukta kolaylıklar ve başarılar diliyor, her zaman yanınızda olduğumuzu içtenlikle ifade etmek istiyorum” dedi.

Fizyoterapistler ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Türkiye Fizyoterapistler Derneği Aydın İl Temsilcisi Öğr. Gör. Şeyma Şentürk, “Değerli öğrencilerimiz, Türkiye Fizyoterapistler Derneği yanımızdaki en güçlü mekanizmalardan biridir. Bu güzel üniversitede çok değerli öğretim elemanlarımızdan çok iyi bir eğitim alıyorsunuz. Mezun olup sahaya atıldığınızda anlayacaksınız ki bilgi güçtür. Ancak unutmayın etik ve deontolojik değerler ışığında davrandığınızda meslektaşlarınızla olduğu gibi çalıştığınız diğer meslek gruplarıyla da düzgün iletişim kurup, iyi ilişkiler geliştirdiğinizde, hastalarınıza karşı vicdanlı olduğunuzda anlayacaksanız ki birlikte daha güçlüyüz. Böylelikle vatandaşlarımıza, devletimize vatanımıza çok daha iyi hizmet ederiz” dedi.

İbrahim Öztürk, Bahar Demiraslan Önür ve Verda Tutu tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından ADÜ Genel Sekreter v. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul ve öğretim üyeleri birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlüklerini giydirdi.

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