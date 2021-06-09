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ADÜ’de E-Devlet üzerinden ’belge doğrulama hizmeti’ başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) Elektronik Belge Yönetim Sisteminde oluşturularak muhatap kişi, kurum ve kuruluşlara iletilen belgelerin teyit edilmesi için ’E-Devlet Belge Doğrulama’ işlemi kullanılacak. E-Devlet sistemine de entegre edilen uygulama ile E-Devlet’te yer alan uygulamalara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

AYDIN 09.06.2021, 22:33
ADÜ’de E-Devlet üzerinden ’belge doğrulama hizmeti’ başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) Elektronik Belge Yönetim Sisteminde oluşturularak muhatap kişi, kurum ve kuruluşlara iletilen belgelerin teyit edilmesi için ’E-Devlet Belge Doğrulama’ işlemi kullanılacak. E-Devlet sistemine de entegre edilen uygulama ile E-Devlet’te yer alan uygulamalara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama uygulaması ile belgelerin doğruluğu hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol edilebilecek. Belge doğrulama sayfasına E-Devlet üzerindeki ilgili kısımdan, belgelerin alt kısmındaki ’Belge Takip Adresi’ linki üzerinden ve belgelerin sağ alt kısmında yer alan karekod kullanılarak ulaşılabilecek. E-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler arasında ’Öğrenci Danışman Bilgileri’, ’Öğrenci Not Ortalaması Sorgulama’, ’Sınav Sonucu Sorgulama’ ve ’Üniversite Akademik Takvimi’ gibi hizmetler yer alırken, ’Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama’ ile E-Devlet üzerinden verilen hizmetlere bir yenisi daha eklenmiş oldu.
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