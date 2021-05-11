ADÜ’de ‘Doğa, Sanat ve Ruh Sağlığı Konferansı’ gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi tarafından bilimsel etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Doğa, Sanat ve Ruh Sağlığı’ isimli konferans çevrim içi olarak gerçekleşti.

Doç.Dr. Ayşe Bilir’in konuşmacı olarak yer aldığı moderatörlüğünü Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner’in yaptığı konferansa, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Belgin Yıldırım, fakülte öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Tarihsel süreç doğrultusunda farklı toplumlardaki doğa, sanat ve ruh sağlığı ilişkisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ayşe Bilir, doğaya insanın yaptığı müdahalelerin genel olarak insanların ruh ve beden sağlığına etki ettiğini ifade etti. 1960 sonrası doğa-insan ve teknoloji ilişkisine dikkat çeken Doç. Dr. Ayşe Bilir, faydacı büyüme odaklı doğa tahribatı ve tüketim kültürü ile birlikte ruhsal açlığın da arttığını vurgu yaptı.

Doğanın insana hizmet eder hale getirmeye çalışıldığını, oysa doğanın bir akışı olduğunu insanoğlunun da buna ancak uyum sağlayarak sağlığını ve var oluşunu koruyabileceğini söyleyen Doç. Dr. Ayşe Bilir, sunum sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı. Konferans sonunda, öğretim elemanları ve öğrencilere sunumu ile verdiği değerli katkıları için Doç. Dr. Ayşe Bilir’e teşekkür belgesi verildi.