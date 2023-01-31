ADÜ’de ’Doçentlik Deneme Dersleri’ devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri Doçentlik Deneme Dersleri Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in başkanlığında gerçekleşen derslere; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nermin Koruklu jüriliğinde, öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı. Doçentlik kadrosuna başvuran Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Esin Özer ve İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Belgin Bağırlar, jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Öğretim üyelerimizi tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, görevlerinde yükselen öğretim üyelerine cübbesini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.