ADÜ’de ’Doçentlik Deneme Dersleri’ devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri Doçentlik Deneme Dersleri Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşti.

ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol’un başkanlığında gerçekleşen derslere; Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Aköz, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hacer Harlak, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turhan Dost ve Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kayhan Delibaş jüriliğinde, öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı.

Doçentlik kadrosuna başvuran İlknur Çağlar, Mustafa Umut Somuncu, Sibel Göksel ve Nilgün Sofuoğlu Kılıç jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı. Öğretim üyelerini tebrik eden ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, görevlerinde yükselen öğretim üyelerine cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.