ADÜ’de doçentlik deneme dersleri başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri doçentlik deneme dersleri Rektörlük Senato Salonu’nda başladı.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol’un başkanlığında gerçekleşen derslere Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Aköz, öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı. Doçentlik kadrosuna başvuran Doç. Dr. Nükhet Ballıel, Doç. Dr. Fedi Ercan, Doç. Dr. Elif Çelik, Doç. Dr. Ayşe Anık ve Doç. Dr. Erdoğan Malatyalı, jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Öğretim üyelerimizi tebrik eden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.