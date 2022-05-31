banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Elektriğe zam kapıda!
Elektriğe zam kapıda!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

ADÜ’de ’Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması’ konulu söyleşi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması’ konulu söyleşi Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi Seminer Salonu’nda gerçekleşti.

AYDIN 31.05.2022, 09:51
ADÜ’de ’Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması’ konulu söyleşi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması’ konulu söyleşi Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi Seminer Salonu’nda gerçekleşti.

Konuşmacı Psikolog Gülşah Durantaş söyleşide, Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması’ konusunda bilgi vermesinin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. ADÜ’de bu yıl kurulan Güçlü Adımlar Topluluğu’nun Başkan ve Başkan Yardımcısı Emine Güçlü ve Merd Ara, topluluk olarak bireyin varlığını ve buna bağlı olarak da sorunlarını önemsediklerini bu ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlik; teşekkür konuşması, çiçek takdimi ve ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Yorumlar (0)
27°
açık