ADÜ’de ‘Çalışma Hayatına Girişe Öğrenci Gözünden Bakış’ semineri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ’Çalışma Hayatına Girişe Öğrenci Gözünden Bakış’ semineri online olarak gerçekleştirildi.

Mezun olmadan çalışma hayatına atılan Üretimde Kalite Kontrol Programı öğrencileri, çalışma hayatındaki tecrübelerini 1. ve 2. sınıf öğrenci arkadaşları ile paylaştılar. Üretimde Kalite Kontrol Programı 2. sınıf öğrencisi Erhan Gül’ün moderatörlüğünü yaptığı seminerin açılış konuşmasını Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz yaptı. Öğrencilerin mezun olmadan tercih edilmelerinin gururunu yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Onur Yılmaz, ADÜ’de de bir ilki başardıklarını bundan sonraki süreçte de farklı çalışmaları olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Evren Barış Kayhan, program ve öğrenciler ile ilgili şimdiye kadar yapmış oldukları ve yapılması planlanan iş birlikleri hakkında bilgi verdi. Mezun olmadan çalışma hayatına Aydın’nın önde gelen firmalarından biri olan OKT Trailer’da başlayan Üretimde Kalite Kontrol Programından sekiz öğrenci, iş başvurusu, mülakat, oryantasyon programları, çalışma hayatı, çalışma hayatına başladıktan sonra kendilerindeki değişimler konularda yaşadıkları deneyimleri öğrenci arkadaşlarına ve öğretim elemanlarına aktardılar. Mezun olmadan çalışmaya hayatına atılan öğrenciler bundan sonraki süreçte çalışma hayatına girecek öğrenci arkadaşlarına verdikleri bilgiler ile ışık tuttu.

Seminer sonunda öğrenciler, kameralarına teşekkür yazıları yansıtıp Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’a ve bölüm hocalarına sundukları imkanlar için teşekkürlerini ilettiler. Seminer, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının soruları ve başarı dilekleri ile sona erdi.