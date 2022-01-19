ADÜ’de ’Beliren Yetişkinlik’ konulu seminer düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Beliren Yetişkinlik’ konulu seminer düzenlendi.

Öğrencilerinin gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile düzenlenen etkinliğin konuğu ADÜ Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Görevlisi Fatma Evrim Güreşen oldu. Seminerde, ’Beliren Yetişkinlik’ konu başlığı altında kimlik arayışı, istikrarsızlık, kendine odaklanma, arada kalmışlık, sonsuz olanaklara sahip olma hakkında öğrencilere bilgi verildi. İnteraktif olarak gerçekleştirilen ve 70 öğrencinin katıldığı etkinlikte, öğrencilerin soruları yanıtlandı. Etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül’ün, Öğretim Görevlisi Fatma Evrim Güreşen’e teşekkür etmesi ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.