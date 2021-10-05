ADÜ’de ’Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı’ gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) gerçekleşen ‘Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı’ gerçeğini aratmadı.

ADÜ tarihinde ilk defa bu kadar geniş kapsamlı olarak gerçekleşen eğitim ve tatbikatlarda, yangın ve doğal afetler sırasında personelin tahliyesi ve ilk müdahale konusunda uygulamalı eğitim yapıldı. İş yeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sivil Savunma Uzmanlığı Birimleri tarafından düzenlenen eğitim ve tatbikata; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş ve personel katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, bölgemizin deprem bölgesi olması dolayısıyla olası afet durumlarına karşı hazırlıklı olmanın önemine değindiği konuşmasında önümüzdeki süreçte eğitim ve tatbikatların devam edeceğini söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

İş yeri Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter teorik eğitimde; iş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik kapsamında pandemi nedeniyle online olarak verilen temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tatbikat aşamasının gerçekleştirilmesinin öneminden bahsetti. Yönetmelik kapsamında oluşturulan arama-kurtarma, yangına müdahale, koruma ve ilk yardım destek elemanlarının tatbikat senaryosu kapsamında kapsamlı bilgi verdi. ADÜ’de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan ilk faaliyet ve çalışmalar olması sebebiyle önemli olduğunu belirten Öter, sonraki yıllarda da tatbikat senaryolarının çeşitleneceğini belirtti.

Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, ADÜ-AFAM 19001 ’Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapsamında Destek Personelin Hazıroluşluğunun Arttırılması’ projesi kapsamında ADÜ bünyesindeki destek elemanı olan personelin eğitimlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve Sivil Savunma Birimiyle iş birliği yapılarak gerçekleştirildiğini belirtti. Proje kapsamında alınan malzemelerin yangına müdahale eğitimlerinde kullanıldığını belirten Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, merkezin misyonu hakkında bilgi vererek afet ve acil durum yönetim sürecinin temel unsurları olan risk ve zarar azaltma, hazırlık ve müdahale konularında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

ADÜ Kongre Merkezi’nde verilen teorik eğitimin ardından Sivil Savunma Uzmanı Gülay Kandemir, İş yeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim Demir’in yönlendirmesi ile yangın söndürme cihazlarının kullanımı personele gösterilerek uygulama yapmaları sağlandı.

Yangın gibi muhtemel durumlarda can ve mal kaybını önlemek için temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı eğitim, birimlerde görevli öncü personelin ve katılımcıların uygulamaları ile tamamlandı.