ADÜ’de ’3. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi’ açılış töreni gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından yüz yüze ve çevrimiçi yapılacak olan 3. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi’nin açılış töreni, Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı’nı Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin okuduğu programa; ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, yurt içi-yurt dışından akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi Başkanı Prof. Dr. Onur Topoğlu yaptı. Prof. Dr. Topoğlu, “Genel olarak müzik bölümleri, konservatuvarlar üniversitelerin vitrini olarak gözükürler fakat müzik bölümü ve konservatuarlar sadece konserlerin yapıldığı, performansın gerçekleştiği yerlerden ziyade çok boyutlu multidisiplinler çalışmaların gerçekleştirileceği alanlardır. Bu bağlamda gerçekleştirilen bu Kongrenin önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Kongrede söz alan ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu; kongrenin ADÜ adına büyük bir öneme sahip olduğuna vurgu yaparken, emeği geçen akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kazak Ulusal Sanat Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaiyrgozy Tolen, M.Ö 5-6. yy ve M.S. 9-10. yy’dan günümüze ulaşan enstrümanlar hakkında bilgi vererek katılımcılara enstrümanlarıyla bir müzik dinletisi sundu. Tolen, Kazak Müziği ve Türk Halk Müziği’nin aynı kökene sahip olduğunu söyledi. Sunum dili Türkçe ve İngilizce olan Kongrede; müzik alanındaki çalışmalara yer verilerek bilgiler aktarılırken; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler için ufuk açıcı ve yol gösterici deneyimler paylaşıldı.

ADÜ Müzik Bölümü öğrencilerinin yaptıkları bilimsel çalışmaları paylaşmalarına ve diğer öğrenciler ile etkileşime girmelerini sağlayan III. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi 3 gün boyunca devam edecek.