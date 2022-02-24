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ADÜ’de ’28 Şubat ve Medya’ başlıklı panel düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) ’28 Şubat ve Medya’ başlıklı panel düzenlendi. Panele katılan konuşmacılardan Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, "28 Şubat’ın bu ülkeye verdiği zarar 400 milyar dolardır" diye konuştu.

AYDIN 24.02.2022, 12:06
ADÜ’de ’28 Şubat ve Medya’ başlıklı panel düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) ’28 Şubat ve Medya’ başlıklı panel düzenlendi. Panele katılan konuşmacılardan Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, "28 Şubat’ın bu ülkeye verdiği zarar 400 milyar dolardır" diye konuştu.

ADÜ Merkez Kampüs Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in moderatörlüğünü yaptığı ’28 Şubat ve Medya’ paneline konuşmacı olarak RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci ve Gazeteci Erem Şentürk katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 28 Şubat darbesinin İslam’ın izlerini silme projesi olduğunu ifade ederek, "28 Şubat darbesinin İslam’ın bin yıl bayraktarlığını yapan bu topraklardan İslam’ın izlerini silme projesi olduğunu hiç bir zaman unutmayacağız. O yüzden ’bin yıl sürmeli’ şeklinde yorumlanan ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının iradesi ve kararlı duruşlarıyla nasıl ki paradan 6 sıfır atıldıysa bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat zihniyetinin de 2 sıfır atılarak 10 yıla varmadan antidemokratik karanlık zihniyetler bertaraf edilmiştir" dedi.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "1994 yılında kurulan RTÜK’de 9 tane kurul üyesi var ve bu kurul üyelerinin o zamanlar 5 tanesi iktidar partisi veya iktidar partileri tarafından gösterilen adaylardan, 4 tanesi de muhalefet partisi yada muhalefet partileri tarafından gösterilen adaylardan TBMM tarafından seçiliyor. RTÜK yönetim yapısı bu şekilde oluşturulmuş. 1996-1997 dönemine gelindiğinde RTÜK’te DYP, ANAP, DSP, Refah Partisi temsilcilerinin aday gösterdiği üyeler tarafından seçilen temsilciler bulunuyordu. Bu dağılım yapısı ile 28 Şubat’ın sert günlerinin devam ettiği dönemde RTÜK’ün kılıcının neden muktedir güçler tarafından istenildiği şekilde yönlendirilemediğinin de anlamı ve gerçeği ortaya çıkmış oluyor" diye konuşarak RTÜK’ün o dönemki tutumu hakkında bilgiler verdi.

"Medya bize gece şovları izletti"

28 Şubat post modern darbe döneminde medyanın gece şovları izlettirdiğini kaydeden Gazeteci Erem Şentürk, "O dönemde biz müslümanlar olarak zor dönemden geçtik. Baş örtüsü ile okula giden kızlarımız, sakallı erkeklerimiz, namaz kılan liseli gençlerimiz, yemek yemeden önce ’Bismillahirrahmanirrahim’ diyenler irticacı ve terörist olarak nitelendiriyorlardı. Bunları kendi organize ettikleri adamlarla abarta abarta, bağıra çağıra kanıtlıyorlardı. Mahvolmuşuz, bitmişiz ama o günün medyası bize gece şovları görüntülerini izletiyordu. Bir daha buldukları ilk fırsatta, o gün yaptıklarının 10 katını hatta bin katını şimdi yeniden yaparlar. Bu kavga hiç bitmedi, şimdi sadece biraz geri plana düştüler ve fırsat kolluyorlar. Bir zayıf an bekliyorlar ve zayıf anı medyadan yakalıyorlar" ifadelerini kullandı.

"28 Şubat bir medya darbesidir"

UMED Başkanı Aslan Değirmenci, 28 Şubat’ın bir medya darbesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hemen hemen her gün ’sizden hesap soracağız’ şeklinde televizyonlarda, gazetelerde ve sosyal medyalarda görüş bildirenler 1996-1997-1998 yıllarında aynı kimlikleri ancak farklı dil ve üslupları ile bizleri tehdit ediyorlardı. 28 Şubatçıların varlıkları örtülü bir şekilde de olsa bugün devam ediyor. 28 Şubat anlatıldığı gibi yargısal, güvenlik, askeri, emniyet, MİT operasyonundan çok aslında bir medya darbesidir ve 28 Şubat’ın bu ülkeye verdiği zarar 400 milyar dolardır."

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir tarafından konuşmacılara günün anısına plaket takdimi ile son bulan panele, ADÜ rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın ve öğrenciler katıldı.

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