ADÜ’de 2. lojistik söyleşileri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi tarafından Kariyer Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’2. Lojistik Söyleşileri’ paneli çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Lojistik Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Açelya Sipahi’nin gerçekleştirdiği etkinliğin konuğu özel bir şirketin Bölge Müdürü Mehmet Korukluoğlu oldu. Lojistik sektörünün güncel yapısı hakkında öğrencilerle paylaşımda bulunan Mehmet Korukluoğlu şirketlerini tanıtarak, firma içerisindeki satış, pazarlama, operasyon gibi bölümlerin görev ve içerikleri hakkında bilgi verdi.

Firmanın sağladığı staj ve kariyer gelişim yollarından da bahseden Korukluoğlu, lojistik sektörünün geniş kapsamlı yapısıyla yeni mezunlara pek çok farklı alanda işler sağladığını aktardı. Korukluoğlu, öğrencilerden gelen yeşil lojistik, kurumsal sosyal sorumluluk, dijitalleşme ve güncel problemlerle ile ilgili sorulara da şirketlerinin örnek uygulamaları üzerinden cevap verdi.

Etkinlik, Mehmet Korukluoğlu, Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kamil Bircan, Dr. Öğretim Üyesi Açelya Sipahi ve Araştırma Görevlisi Batuhan Çullu’nun teşekkür ve iyi dilek mesajlarıyla sona erdi.