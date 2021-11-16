ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Alet ve Ekipmanları Müzesi Aydın protokolünü ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi’nde protokol üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleşti.

Ziraat Fakültesi’ndeki eğitim-öğretim faaliyetleri, bitkisel ve hayvansal üretimde bu zamana kadar yapılan çalışmaları anlatan Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, bölge için Ziraat Fakültesinin önemi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aydın Valiliğin Koordinatörlüğü’nde yürütülen, ’Sürdürebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi’ konulu projenin değerlendirilmesi ve Ziraat Fakültesi Tarım Alet ve Ekipmanları Sergi Salonu’nun gezilmesiyle toplantı sona erdi.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Cemal Şahin, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyesi Cengiz Ülgen, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Zeynel Gül katıldı.