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ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açılışı gerçekleşti

Aydın tarımına yaptığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, üretim zincirine bir yenisini daha ekleyerek Ziraat Fakültesi Kampüsü’nde ‘Kaşar Üretim Tesisi’ açılışını gerçekleştirdi.

AYDIN 17.12.2020, 15:55
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ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açılışı gerçekleşti

Aydın tarımına yaptığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, üretim zincirine bir yenisini daha ekleyerek Ziraat Fakültesi Kampüsü’nde ‘Kaşar Üretim Tesisi’ açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan açılış töreninde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, tarım kenti Aydın’da Ziraat Fakültesi’nin kendine tahsis edilmiş tarım alanlarında ve hayvancılık ünitelerinde ortaya koyduğu kıymetli hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ifade etti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ziraat Fakültesi’nde, fikrin ürüne, ürünün katma değere dönüştürüldüğü önemli bir etkinliğe daha imza atıldığını belirterek, "Pandemi sürecinde tarım sektörü, hem uluslararası örgütler hem de karar vericiler nezdinde en fazla öne çıkan gündemlerden biri oldu. Küresel Salgın, tarım ve gıdaya erişim sorunlarını yakıcı biçimde tüm ülkelerin gündemine taşıdı. Pandeminin dünya çapında kentsel gıda sistemlerini ve tedarik zincirlerini sekteye uğrattığı; kentsel nüfusun; gıda güvenliğini ve beslenme durumunu etkilediği kritik dönemde, gıda bulunabilirliği, gıdaya erişilebilirlik ve satın alınabilirlik gibi zorluklara maruz kalınmaması için üniversite olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Eğitim ve üretimi bir arada gerçekleştiriyoruz”

Sözlerini sürdüren Aldemir, “Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim ve üretimi bir arada gerçekleştiren güzel bir modelle örnek teşkil eden bu tesisi, ekmeğini yiyip havasını soluduğumuz bu güzel şehre; onun güzel insanının, hizmetine sunuyoruz. 1 Ocak’tan itibaren yeni aldığımız ticari markamız olan ‘Ziraat Çiftliği’ markası ile ADÜ olarak Haksız rekabet koşulları oluşturmadan tüm ürünlerimizi piyasaya sunacağız. Bu güzel projeye emeği geçenlere, akıl teri ve alın teri dökenlere, huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyor; hayırlı olmasını temenni ederek hepinize hürmet ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Rektör Aldemir’in konuşmalarının ardından sunumunu yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, göreve geldikleri günden bugüne Ziraat Fakültesi’ni kalkındırmak ve geliştirmek için yaptıkları çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Gençsoylu, “İki yıl içerisinde Ziraat Fakültesi cirosunu ikiye katlayarak yüzde 100’lük bir artış sağladık. Pandemi döneminde olmamıza rağmen fakültemize seviye atlattık. Ziraat Fakültesi, bitkisel üretimin yanında hayvansal üretim de gerçekleştiriyor. Kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz sütleri kendi tesislerimizde değerlendiriyoruz. Bu tesisimizde süt ve süt ürünleri üretimimize bugün kaşar ve örgü peynirimizi de ekliyoruz. Üniversitemizin ve kendi döner sermayemizin katkılarıyla hayata geçirdiğimiz tesisimiz Üniversitemize, İlimize ve Ülkemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin açılışını gerçekleştiren protokol, tesisi gezerek üretim süreci ile ilgili bilgi aldı. Etkinlik sonrası tesiste üretilen kaşar ve örgü peyniri davetlilere hediye edildi.
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