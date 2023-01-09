ADÜ Ziraat Fakültesi 2022 Genel Akademik Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi 2022 Genel Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Akademik kurula saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlanırken, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu açılış konuşmasında fakültede eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında ekonomik faaliyetlerde de bulunulduğunu, 2021 yılında 5 milyon 276 bin 500 olan yıllık parasal üretim gelirlerini, 2022 yılında yüzde 100 üzerinde bir artış ile 10 milyon 557 bin TL’ye yükselttiklerini ve bunun tarihi bir rekor olduğunu ve elde edilen gelirlerin fakültenin alt yapısı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine harcandığını belirtti.

Ziraat Fakültesi bünyesinde yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetleri aktaran Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, bölümlerin araştırmada kullanmaları için 500 bin TL katkıda bulunduklarını, öğrencilerin ve tüm personelin internet ortamından yararlanmak için fakülte ve arazilerinin tamamını Wİ-Fİ çerçevesinde aldıklarını, meteorolojik veri istasyonunu yenilediklerini anlattı.

Prof. Dr. Gençsoylu, “Kendi imkanlarımız ile iklim verilerini alınabilir hale getirdik, üretim alanları için alt yapıya traktör, küreme aleti, mibzer, tiller, su tankeri, mazot tankeri, gübre yükleme, balya taşıma aleti ve 3 adet elektrikli bisiklet aldık, personele dinlenme odası, güvenlikçiler için güvenlik odası yaptırdık. Öğrenci bilgisayar laboratuarlarını bilgisayar ve yazıcılarımızı yeniledik. Öğrenci yaşam alanlarında çevresel düzenlemelerimizi yaptık. Hayvancılık ünitesinde 1000 m2 alanı kapattık, bu yıl da kurban satışlarımızı gerçekleştirdik, süt işletme ünitesini elden geçirdik ve soğuk zincir aletleri aldık. Fakültenin ön cephesini yeniledik, eski binaları kaldırarak yeşil alan oluşturulması için gerekli adımları attık” dedi.

Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu eğitim ve öğretim faaliyetleri için ise; yüzde 100 doluluk oranı ile bin 771 öğrencileri olduğunu, bölüm öğrencilerinin kendi imkanları ile uygulama sahaları ile buluşmalarını sağladıklarını, moral ve motivasyon amaçlı olarak doğa yürüyüşleri gerçekleştirdiklerini, öğrencileri çok sayıda sektör temsilcisi ile buluşturduklarını, birçok bilimsel aktivite yaptıklarını, fakülteyi birçok sivil toplum kuruluşu ile yerel ve ulusal medyanın ziyaret ettiğini, eğitim ve öğretimde önümüzdeki dönemde aktreditasyon ile ilgili çalışmalara başlanması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Gençsoylu, fakültenin gelişimi için ortaya konan tüm çalışmaların yerine getirilmesinde desteği olan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve yönetimine teşekkür etti. Sunum ve soru-cevap kısımlarının ardından akademik olarak yükselen öğretim üyelerine cübbe giyme töreni gerçekleştirildi. Akademik kurul, ikramlıkların sunumunun ardından sona erdi.