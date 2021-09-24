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ADÜ Ziraat Fakültesi, 14. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi’ni gerçekleştirdi

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünün ev sahipliğinde düzenlenen 14. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi’nin açılışı E-Kongre olarak gerçekleşti.

AYDIN 24.09.2021, 16:21
ADÜ Ziraat Fakültesi, 14. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi’ni gerçekleştirdi

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünün ev sahipliğinde düzenlenen 14. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi’nin açılışı E-Kongre olarak gerçekleşti.

Açılışa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu katıldı. 15-17 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrenin ana teması ’Sürdürülebilir Kalkınma’ oldu. Tarım politikası, tarımsal piyasalar, finansal piyasalar ve tarım, uluslararası ticaret, pazarlama, tarıma dayalı sanayi, kırsal kalkınma, tarımsal yayım, küreselleşme, iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi ülkemizi ve küresel ölçekte tarım ekonomisini ilgilendiren konularda sözlü ve poster sunumlar gerçekleştirildi.

Kongrede ayrıca ’Güncel Gelişmeler Bağlamında Tarım Ekonomisi Eğitimi’ adlı bir panel düzenlenerek bu konudaki güncel gelişmeler ışığında bilimsel tartışmalar yapıldı.

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