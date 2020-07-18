ADÜ Veteriner Fakültesi’nde kafes kuşlarına özel bakım
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) VETERİNER FAKÜLTESİ’NDE SADECE YABAN HAYVANLARINI DEĞİL AYNI ZAMANDA KAFES KUŞLARININ HEM YETİŞTİRİCİLİĞİ HEM DE REHABİLİTASYONLARI YAPILIYOR.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi’nde sadece yaban hayvanlarını değil aynı zamanda kafes kuşlarının hem yetiştiriciliği hem de rehabilitasyonları yapılıyor.
Konu hakkında bilgi veren Veteriner Fakültesi Öğrencisi ve Kanatger Topluluğu Üyesi Elif İyigün, “Kafes kuşlarının yetiştiriciliğini yapıyoruz. Buradaki amacımız kafes kuşlarının yumurtlama dönemlerini, kuluçka dönemlerini takip etmek. Ülkemizde kafes kuşları çok bakılıyor. Sağlık konusundaki eksiklerimizi gidermek için hem papağan hem de diğer kafes kuşlarımızın bakımını ve yetiştiriciliğini yapıyoruz. Burada arkadaşlarımızla bilgilerimizi paylaşıp en iyi şekilde mesleğimize hazırlanmaya çalışıyoruz. Kafes kuşları ile ilgilenenler buraya gelip bizden bilgi alabilirler” dedi.
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