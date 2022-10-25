ADÜ Veteriner Fakültesi’nde ilk kez Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Türkiye’de Bilimsel Veteriner Hekimliği Eğitiminin 180. yıldönümü etkinlikleri ve Beyaz Önlük Giyme Töreni Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Atatürk büstüne çelenk koyulması ile başlayan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törende açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, öğrencilerin giydikleri beyaz önlükler ile meslek hayatlarına ilk adımlarını attıklarını ve bugünden itibaren birer hekim adayı olduklarını ifade ederek beyaz önlüğün aynı zamanda dürüstlük, ahlak, eşitlik gibi vicdani değerleri temsil ettiğini vurguladı.

Desteklerini esirgemeyen ailelere teşekkür eden Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, ailelerinin önünde onurla giyecekleri beyaz önlüğün onları sorumluluk sahibi yaptığını söyledi ve töreni düzenleyen öğretim üyeleri ve idari personele teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aysun Gültekin’in sunuculuğunu yaptığı törende konuşma yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Emeklerinizin karşılığında geldiğiniz ülkemizin en güzide okulları arasında bulunan fakültemizde bugün önlüklerinizi giyerek mesleğinizde önemli bir başlangıca imza atıyorsunuz. Türkiye’de diplomanızla sizlere çok büyük avantajlar sunan ve ülkemizde bir elin parmaklarını geçmeyecek ayrıcalıklara sahip fakültemizde bu büyük mutluluğu sizlerle birlikte yaşamak bizler için de tarifsiz bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

20. yüzyılın son çeyreğinde yaşanılan bilimsel gelişmelerin mevcut yapı ve sistemleri önemli ölçüde etkileyerek, ’yeni ve farklı bir dünyanın’ habercisi olduğunu söyleyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 21. yüzyılda, dünya çapında rekabet üstünlüğünün en önemli anahtarlarından birinin, bilgi teknolojilerine hakimiyet, teknolojiyi üretebilme ve kullanabilme gücü olduğunu vurguladı.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, öğrencilere ve velilerine çok kıymetli bir veterinerlik fakültesinde okuyacaklarını akademik kadrosu ile ilk sıralarda yer alan ADÜ’nün örnek bir eğitim kurumu olduğunu söyledi. ADÜ Veteriner Fakültesinde okumanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, veterinerlik mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu ve kutsal değerleri asla kaybetmemek gerektiğini söyledi.

Veterinerlik Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erden Sedat Arslan ise, ’Eğitimin Dünyada Başlaması’, ’Osmanlı İmparatorluğu’nda Durum’, ’Eğitimin Türkiye’de Başlaması’ konu başlıklarının yer aldığı sunumunu gerçekleştirdi.

Program, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin öğrencilere beyaz önlüklerini giydirerek eğitim ve meslek hayatlarında başarılar dilemesi sonrası toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Törene, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımları Prof. Dr. Bülent Ulutaş ve Prof. Dr. Göksel Erbaş, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.