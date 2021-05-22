ADÜ Veteriner Fakültesi öğrencisine TÜBİTAK’tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Gülben İyibilir’in yürütücülüğünü yaptığı ‘Klinik Semptomlu Kedilerde Felis Catus Gammaherpesvirus-1 (FcaGHV-1)’in varlığının araştırılması’ isimli proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü.

FcaGHV-1’in kedilerde 2014 yılında ilk defa tanımlanan bir virüs olduğunu belirten Proje Yürütücüsü Gülben İyibilir, Türkiye’de bu virüs hakkında daha önce sadece bir çalışma yapıldığının ifade etti. İyibilir, ayrıca bu projenin yeni virüslerin hastalık tablosu görülen kedilerdeki varlığının daha önce araştırılmadığını söyledi. Proje danışmanlığını yürüten Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Arş. Gör. Dr. B. Taylan Koç, projede FcaGHV-1’in insanlardaki Gammaherpesvirus’a homolog olması bakımından zoonotik potansiyelinin araştırılması için ön veriler elde edilebileceğini vurguladı.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Projelerini üniversitemiz Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Laboratuvarlarında gerçekleştirecek olan ekibi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.