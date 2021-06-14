ADÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü projesine TÜBİTAK’tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırlamış oldukları, ‘Zenginliğe Farklı Bir Bakış: Endemik Bitkilerimiz ve Tüllüşahın Hikayesi’ başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2020/1 çağrı dönemi kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

ADÜ Buharkent MYO Dr. Öğretim Üyesi Mithat Evrim Demir’in yürütücü olduğu projenin ekibinde, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Durmuşkahya, Öğretmen Umut Işık ve Göktül Akpınar bulunuyor. Proje kapsamında, biyolojik zenginliğimizin önemli bir bölümünü oluşturan endemik bitkilerin ve Aydın’ın simge bitkilerinden biri olan tüllüşahın tanıtılacağını belirten Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Mithat Evrim Demir, “Proje, Aydın ili nitelikli liseler kapsamındaki 10. ve 11. sınıf lise öğrencilerine yönelik olarak hazırlandı. Projede toplam 22 akademisyen ve uzman, 13 de proje ekibi olmak üzere toplam 25 kişi görev alacak. Projede yer alacak eğitmenler proje konularına uygun olacak şekilde, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak, konularında deneyimli eğitmenlerden seçildi” dedi.

“Projenin hedefi doğaya duyarlı bireyler yetiştirilmesi”

Proje sürecinde teorik ve uygulamalı eğitimler olmak üzere toplam 23 etkinliğin planlandığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Mithat Evrim Demir, “Proje, ADÜ Botanik Bahçesi, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kuşadası Yaylaköy ziyaretlerini içeren arazi çalışmalarını içeriyor. Ayrıca drama ve sanat etkinlikleri, web teknolojileri ile öğrenme uygulamaları ve laboratuvar çalışmalarıyla desteklenen projede temel hedefimiz doğaya duyarlı bireylerin yetiştirilmesi” dedi.

Eğitim, 5 günlük 2 grup şeklinde, 16-20 Ağustos ve 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.