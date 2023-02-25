ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde deprem yaraları sarılıyor

Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinden sonra enkazdan kurtarılan ve deprem bölgesinden Aydın’a gelen depremzede vatandaşlar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde çeşitli branşlarında tedavi ve takip edilmeye devam ediyor.

Mevcut hastalıkları ve ya deprem nedeni ile ortaya çıkan birçok rahatsızlık nedeniyle başvuran depremden etkilenen 500’e yakın kişi ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde ayaktan veya yatarak tedavi edildi. Bununla beraber deprem nedeniyle oluşan ruhsal travmaların sağaltımı ve kronik rahatsızlıklarının takip ve tedavisi için hastane bünyesinde açılan ’Yetişkin Ruh Sağlığı, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Aile Hekimliği Afet Poliklinikleri’nde depremden etkilenen birçok vatandaş randevu almaksızın nitelikli sağlık hizmetine ulaşabiliyor.