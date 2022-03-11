ADÜ, Türkiye Şampiyonu oldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Üniversiteler Arası Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’ndan 13 altın madalya ile dönerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 8-9 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen ‘Üniversiteler Arası Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda kadınlarda ve erkeklerde toplam 13 altın, 4 gümüş, 7 bronz madalya ile Aydın’a döndü. Takım halinde açık ara üstün bir mücadele örneği gösteren ADÜ’lü sporcular Türkiye Şampiyonu olurken Çin’de düzenlenecek Dünya Üniversiteler Arası Oyunları’nda da Türkiye’yi temsil etmeye hakkı kazandı. Ayrıca ADÜ öğrencilerinden Alperen Karahan da gülle atma dalında Büyükler Salon Türkiye rekorunu kırarak ADÜ’ye gurur yaşattı.

Öğrencilerinin pistte ortaya koydukları mücadelenin ADÜ’de büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; “Bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, teknik kadroda yer alan Dr. Öğretim Üyesi Ali Güreş, Dr. Öğretim Üyesi Aylin Uğurlu ve Öğretim Görevlisi Şahaser Güneşi’i tebrik ediyorum” dedi.