ADÜ Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı tamamlandı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Aköz ve ADÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş’ın açılış konuşmalarıyla devam etti. Tıp Fakültesinin tanıtımını Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Cesur, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tanıtımını, Prof. Dr. Berna Korkmazgil, Hastane tanıtımı ve işleyişini, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Eren Çanakçı, Tıp Etiği, Hasta ve Hekim Haklarını Prof. Dr. Musa Dirlik, Tıp ve Sağlık Hukukunu Av. Sabri Güleç, İletişim Becerilerini Prof. Dr. Okay Başak ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayça Tuzcu, Hastane Enfeksiyon Kontrolünü ise Dr. Öğr. Üyesi Güliz Uyar Güleç gerçekleştirdi.

Soruların cevaplanması ve geri bildirimlerin alınması sonrasında, program sona erdi.