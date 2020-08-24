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ADÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Çetin’in projesine TÜBİTAK’dan destek
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) TIP FAKÜLTESİ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ ENİS ÇETİN'İN, HAZIRLADIĞI PROJE TÜBİTAK 2209-A ÖĞRENCİ PROJESİ KAPSAMINDA DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI
AYDIN 24.08.2020, 10:10
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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Enis Çetin’in, hazırladığı proje TÜBİTAK 2209-A öğrenci projesi kapsamında desteklenmeye hak kazandı
Enis Çetin, ‘Diyabet tedavisinde kullanılan metformin’in lipozomal enkapsülasyonu ile antikanserojenik etkilerinin araştırılması’ adlı projesini Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Örenay Boyacıoğlu danışmanlığında hazırladı.
Çetin’in proje danışmanlığını yürüten Doç. Dr. Seda Örenay Boyacıoğlu, “Üniversite tercihlerinin yapıldığı bu günlerde lisans öğrencimizin bu başarısının ADÜ’yü düşünen aday öğrencilerimiz için güzel bir motivasyon olacağını düşünüyorum, öğrencimizi tebrik ederim" dedi.
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