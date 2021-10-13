ADÜ Tıp Fakültesi dekanlık devir teslim töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesine Dekan Vekili olarak atanan Prof. Dr. Serkan Öncü, dekanlık görevini devir teslim töreni ile Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık’dan devraldı.

Dekan yardımcılığına atanan Prof. Dr. Filiz Abacıgil ve Doç. Dr. Songül Çildağ’da görevlerini Prof. Dr. Yavuz Yeniçerioğlu ve Doç. Dr. Nazlı Gülriz Çeri’den devraldı. Karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletildiği tören, verilen hizmetlerden dolayı teşekkür edilmesi ve yeni yönetime görevinde başarılar dilenmesi ile sona erdi.

Yeni yönetimin, son günlerde adı sürekli paralı işlerle gündeme gelen ve parasız tedavi veya ameliyat olmak isteyen kişilere 6 ay sonrasına gün verilen Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki sıkıntıları gidermesi bekleniyor. Öte yandan Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli olup izinsiz olarak özel hastanelerde paralı ameliyata giren hekimlerle ilgili de düzenleme yapmasının beklendiği öğrenildi.