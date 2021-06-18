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ADÜ Tıp Fakültesi Asistan Uyum Programı gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Asistan Uyum Programı Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

AYDIN 18.06.2021, 09:49
ADÜ Tıp Fakültesi Asistan Uyum Programı gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Asistan Uyum Programı Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Gülriz Çeri ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Aktuğ Ertekin konuşma yaptı. Tıp Fakültesi öğretim elemanları, Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK), tıp etiği, hekimin yasal sorumlulukları, iletişim becerileri, çalışan sağlığı ve iş güvenliği, sistemi konularında asistanlara sunum yaparak, EBYS ve MİA kullanımı hakkında bilgi verdi.

Program, katılım ve teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.
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