ADÜ, tercih döneminde dijital ortamda rekor sayıda kişiye ulaştı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) üniversite tercih döneminde sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden rekor sayıda kişiye ulaştı.

Üniversite tercih heyecanı yaşayan gençler, ülke genelindeki başarılı üniversitelerden olan ADÜ’yü tercih ediyor. ADÜ’nün sosyal medya hesapları ve internet sitesi ise tercih dönemi sürecinde adeta rekor sayıda kişiye ulaştı. Aydın’ı ve ADÜ’yü tercih yapmak amacıyla araştıran gençler, bu süreçte ADÜ’ye ait sosyal medya hesapları ve internet sitesini ziyaret etti. ADÜ verilerine göre bu süreçte sosyal medya hesaplarını toplam 946 bin 374 kişi ziyaret ederken, kurumsal web sitesini ise toplam 1 milyon 514 bin 34 kişi ziyaret etti.