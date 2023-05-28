ADÜ Teknokent firması bu kez akıllı seralar için akıllı gübre üretmeyi başardı

Uzun yıllar tarım alanında yaşanan sorunlara yönelik akılcı çözümler üreten ADÜ Teknokent’te faaliyetlerini sürdüren HBX AR-GE bu kez incir ve zeytin yaprağı özlü gübre üretti. HBX AR-GE Projeleri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, akıllı tarım ürünleri üretiminde kullanılmak üzere zeytin ve incir yaprağı özlü zenginleştirilmiş sıvı ve katı gübre projesine patent almayı başardıklarını açıkladı.

Bir süredir devam eden çalışmalarında pilot uygulamanın yapıldığı serada üretilen ürünlerin yapılan analizlerinin oldukça mutlu edici sonuçlar verdiğini belirten Başlık, “HBX-TBT projesi yani Tarımsal Biyo Teknoloji yöntemi uygulamaları ile geliştirilen naturel sıvı ve katı gübreler için özel bir sera alanı yapımı çalışmalarına hız verildi. Meydana gelecek olan akıllı sera alanı içerisinde damlama yöntemi ile naturel sıvı gübre ve zeminde de katı gübre kullanılarak deyim yerindeyse ilaç gibi etkili sebze ve meyveler üretimi hedeflenmektedir. Pilot uygulamasını gerçekleştirdiğimiz 4.5 dönüm arazide yeni ürünümüzün oldukça başarılı sonuçlar verdiği görüldü” diyerek patenti alınan bu çalışma ile de Aydın’ın milli meyvesi incir ve zeytinin ayrıca değer kazandığını söyledi.

“Yumurta kabukları da değerlendirildi”

HBX AR-GE Projeleri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, "Buluşumuz kanatlı hayvanların yumurtalarından elde edilen yumurta kabuklarını zeytin ve incir yaprağı özüyle beraberinde geliştirilmiş bir formülasyondan ibarettir. Ülkemizde yıllık yaklaşık 16 milyar adet sadece tavuk yumurtası üretildiği göz önüne alınırsa diğer kanatlılar ile beraber bu rakam çok ciddi sayılara ulaşmaktadır. Bahsedilen yumurta kabukları için dünya genelinde bir hesap yapılırsa milyonlarca ton kabuk geri dönüşüme uğramadan atık olarak bırakılmaktadır. Yumurta kabuklarının hammadde olarak kullanımı sayesinde mineral ve vitamince zengin yumurta kabuklarının geri dönüştürülmesi sağlanabilmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalarda tarımsal alanlarda azotlu gübre kullanımındaki aşırı artış sonucu üretilen besinlerde nitrat ve nitrit artışına neden olduğu, üretilen bu besinleri yiyen kişilerin kansere yakalanma riskinin arttığı tespit edilmiştir. Bu sebeple Avrupa’nın birçok ülkesinde kimyasal gübre kullanımı yasaklanmıştır. Kimyasal gübreler ve toprağa atılan kimyasallar sadece zararlı haşerelere zarar vermekle kalmayıp, çevrede bulunan kuşlara, arılara diğer zararsız böceklere ve faydalı mikroorganizmalara zarar vermekte onları öldürmektedir. Bu nedenle hem insanların sağlığı hem da tabiatın dengesi için önümüzdeki doğallığa çok önem verilmelidir” dedi.

“Sadece Aydın’da 30 milyon zeytin ve incir ağacı var”

Kutsal kitaplarda adından söz edilen incir ve tarihten bu yana barış ve sağlığın simgesi olmuş zeytin ağacının en fazla olduğu illerin başında gelen Aydın’da bu ağaçların sadece meyvesi değil yapraklarının da ekonomik değeri olması gerektiğini kaydeden Başlık, incir ve zeytin yaprağı üzerindeki araştırmalarından her geçen gün yeni sonuçlar aldıklarını belirtti.

HBX AR-GE Projeleri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık; "Zeytin ve İncir ağacı bakımından Aydın İlimizde yaklaşık otuz milyon civarında ağaç varlığına sahip oluşumuz bu projeyi hayata geçirmemize en büyük etken olmuştur. Maalesef göz göre göre bu yapraklar yakılarak imha edilmektedir. Oysa ki faydaları hakkında literatüre girmiş binlerce bilimsel makale bulunmaktadır. Elimizi taşın altına koyarak önce bunlardan naturel sıvı ve katı gübre projesi hayata geçirilerek patentledik. Sonrasında akıllı sera projemize büyük bir heyecanla adım attık" ifadelerine yer verdi.