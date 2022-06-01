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ADÜ Sultanhisar MYO’da ’Güzellik Uygulamalarında Son Trendler Semineri’ gerçekleşti
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tarafından ‘Güzellik Uygulamalarında Son Trendler’ adlı seminer düzenlendi.
AYDIN 01.06.2022, 10:06
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tarafından ‘Güzellik Uygulamalarında Son Trendler’ adlı seminer düzenlendi.
Uzman Eğitmen Müge Avcı’nın konuşmacı olduğu Öğr. Gör. Sinan Bayık ve Öğr. Gör. Niyazi Bingül moderatörlüğünde gerçekleşen seminere, öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Seminer, soru-cevap bölümünün ardından Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Güçlü tarafından katılımcılara belge ve hediye takdim edilmesi ile son buldu.