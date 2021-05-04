ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde Acil Durum ve Afet Bilgilendirme Eğitimleri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimin’den (İSGB) Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol koordinatörlüğünde, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Sivil Savunma Uzmanlığı ile Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde Spor Bilimleri Fakültesi’nde acil durum ve afet bilgilendirme eğitimleri ve tatbikatı gerçekleşti.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yürütülen eğitim, uygulama ve tatbikatlar olmak üzere üç aşamalı gerçekleşti. İlk aşamada, birimlerde görevli Destek Elemanlarının İSG Birimi tarafından hizmete sunulan İSG Uzaktan Eğitim Portalı üzerinden teorik Temel İSG eğitimlerini almaları sağlandı.

Temel İSG teorik eğitimlerinin tamamlanmasının ardından ikinci aşamada Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ‘Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapsamında Destek Personelin Hazıroluşluğunun Artırılması’ projesi kapsamında, ADÜ destek elemanlarına yönelik olarak video tabanlı teorik eğitimlerin online olarak alınmasına başlandı.

Son aşamada ise destek elemanı eğitimleri online olarak devam ederken, bu süre içinde projenin uygulamalı eğitimleri ile İSG birimine ait tatbikatların yapılmasına devam edildi. Spor Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen tatbikatlarda fakülte yöneticileri, akademik ve idari personelden oluşan gruba İSGB Koordinatörü Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter tarafından İSGB faaliyetleri, birimdeki olası acil durumlar ve yapılacak işlemler hakkında bilgi verildi.

Sivil savunma uzmanı Gülay Çağatay tarafından tatbikatın amacı, tatbikat senaryosu ve destek elemanlarının görevleri teorik olarak anlatıldı. Bu bilgilendirmenin ardından senaryoya uygun olarak binada tahliye tatbikatı yapıldı. Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gürkan Yılmaz tarafından uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi.

İSGB Koordinatörü Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter tarafından, eğitim ve tatbikatlar ile sadece işyerlerinde değil, hayatın her alanında olası bir acil durumda ekiplerin ve personelin nasıl hareket edeceğine yönelik bilinç oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.