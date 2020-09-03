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ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları başladı

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVLARI, 1-6 EYLÜL ARASI BİNALİ YILDIRIM SPOR SALONU’NDA DÜZENLENİYOR.

AYDIN 03.09.2020, 09:55
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ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavları, Binali Yıldırım Spor Salonu’nda düzenlenmeye başladı.

ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavları, 1 Eylül 2020 tarihinden itibariyle başladı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de sınavlarda incelemelerde bulundu ve adaylara başarılar diledi.

Bu yıl, yaklaşık 5 bin öğrencinin başvurduğu sınavda, Türkiye’de ilk kez kullanılacak olan birçok teknik ve teknolojik uygulamaya da yer veriliyor. Sınav parkurunu tamamlayan öğrencilere, sınav sonucu puanları hiçbir elle müdahale olmadan, sistem üzerinden otomatik hesaplanarak teslim ediliyor.

Özel yetenek sınavlarının üst düzey tedbirler alınarak başladığını ifade eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal, tüm öğrencilere fakültelerine yoğun ilgi gösterdikleri için teşekkür edip, başarılar diledi.

Pandemi koşuları için üst düzeyde tedbirler

Bu yıl özel yetenek sınavları ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından alınan üst düzey tedbirler ile başladı. Bekleme alanındaki kalabalığı önlemek adına, adaylar sınava randevu sistemi ile alınıyor. Sınav alanına girmeden önce ise ateş ölçümü ve dezenfektasyon işlemleri gerçekleşiyor. Maske ile alana giren öğrenciler, maskelerini girişte çıkartıyor. Sınav parkurunu tamamlayıp işlemlerini bitiren öğrencilere yeni maskeleri veriliyor. Böylelikle sınava girecek öğrencilerin birbirleri ile teması en aza indiriliyor. Ayrıca özel yetenek sınavı parkurunun pandemi sürecine uygun hale getirilmesi için etik kurul onayı alınarak; bu doğrultuda Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan parkurun sporcu sağlığını tehdit eden bir yanı olmadığına dair ilgili onay verildi.

ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor

Bu yıl diğer yıllardan farklı bir sınav hazırlayan Spor Bilimleri Fakültesi, yaklaşık 150 insani sportif beceriyi tek bir parkurda topladı. 8 istasyondan oluşan parkurda Türkiye’de ilk defa kullanılacak teknolojik yaklaşımlar bulunuyor. Sınav sürecinin koordinasyonunu sağlayan Doç. Dr. Murat Şentuna, adayların sınav sürecini kolaylaştıracak organizasyon sayesinde, bir gün içinde 1000 civarı adayın sınava girebileceğine vurgu yaptı.

Parkurda bulunan ve aday öğrencinin refleks süresini ölçen ‘Reaksiyon Tahtası’ ile uluslararası standartlarda bu ölçümün ilk kez bir özel yetenek sınavında kullanımı da kamuoyu ve adaylar ile paylaşılmış oluyor. Yanı sıra, sınava girecek adayın, başvuru esnasında verdiği fotoğrafı ile yüzünü eşleştiren aday yüz tanıma teknolojisi ile özel yetenek sınavlarında sıklıkla görülen, başkasının yerine sınava girme gibi yasal olmayan yaklaşımlarında önünü kesen yeni bir teknoloji olarak gündeme geliyor.

Şeffaflığa ve objektifliğe önem veren Spor Bilimleri Fakültesi, tüm sınav alanını gören ve sınav boyunca kayıt yapan 4 salon kamerası ve 2 ADÜ TV kamerası ile de sürecin tamamını kayıt altına alıyor. Spor Bilimleri Fakültesi’nin İletişim Fakültesi ile gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde tüm sınav, adayların ADÜ TV üzerinden takip edebileceği şekilde naklen olarak da yayına sunuluyor. Böylelikle herhangi bir itiraz durumunda, adayların kendi performanslarının kaydına da erişimi ve takibi kolaylaştırılmış oluyor.

6 Eylül 2020 tarihinde sona erecek özel yetenek sınavlarının sonuçları, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından koordine edilen sistem üzerinden sınava katılan adaylar ile paylaşılacak.

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