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ADÜ Söke İşletme Fakültesi Akademik Genel Kurul toplantısı gerçekleşti
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK KURUL TOPLANTISI, ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİ.
AYDIN 08.10.2020, 14:02
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul toplantısı, çevrimiçi olarak gerçekleşti.
ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda, pandemi süreci, bu dönemde alınan tedbirler, uzaktan eğitim süreci, bölümler ve doluluk oranları hakkında bilgiler verildi. Toplantı, öğretim üyelerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesi ve iyi bir dönem olması temennisiyle son buldu.
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