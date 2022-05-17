ADÜ Rektörü Aldemir’in de katıldığı 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı başladı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin de (ADÜ) paydaşı olduğu 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı başladı.

Çalıştay açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, Personel Daire Başkanı Gökhan Ülkü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan V. Öğr. Gör. Gül Bozkurt’un yanı sıra çalıştayım paydaşları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kütüphanelerin, kitapların, insanlığın bilgi hazinesi olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ne kadar hafızamız varsa, geçmişi ne kadar hatırlıyorsanız, kendinizi bir toplum, birey olarak geleceğe o kadar sahici taşıyabilirsiniz. Kitaplarla ünsiyetimiz sadece bir okuma eyleminden, bilgiye erişmekten ibaret değildir. Kitaplar bize bir evreni açar ve orada bir insanlık inşa ederiz, bu medeniyeti bizden sonraki kuşaklara aktarırız. Medeniyet dediğimiz kavram sadece birkaç başlıktan müteşekkil bir yapı değildir. İçerisinde insanlığın bütün hafızasını sığdıran, o güne kadar o toplumun yaşadığı bütün deneyimi sığdıran bir yapıdır. Bunun en başat aktörlerinden biri kitaplar ve onu koruyan yapılar kütüphanelerdir" dedi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ülkemizin bugün engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaştığını belirtti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi’nde 2019 yılı itibari ile engelliler ve hareket kısıtlılığı olan bireyler için binada ulaşılabilirlik gereklerini yerine getirerek engelsiz kütüphane hizmetlerine başladık. Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz hizmetleri her geçen gün geliştirerek, alanda her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız, YÖK tarafından mekânsal erişilebilirlik anlamına gelen “Turuncu Bayrak” ile ödüllendirildi" diye konuştu.

Büyük bir özveriyle gerçekleşen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı’nda sorunlara çözüm arayacağını, eksiklerin çözüm yolunda belirleneceğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Yaşamı kolaylaştırmak adına hem yol alacağız, hem de farkındalığı en üst seviyeye çıkaracağız. Emeği olan herkese teşekkür ediyor, bu büyük sinerjinin hedefine ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022 yılında Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarınca denetimleri tamamlanan ve Erişilebilirlik Belgesi alarak Erişilebilirlik logosu kullanmaya hak kazanan üniversite, halk kütüphanesi ve belediye kütüphanesi olmak üzere 16 kütüphaneye erişilebilirlik logolu bayraklarını verdi.

Çalıştayın ikinci gününde eş zamanlı çevrim içi ve yüz yüze çalışmalarla, erişilebilir kütüphaneler konusunda sorunlar tespit edilecek ve kütüphane hizmetlerinin erişilebilirliğine ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri geliştirilecek.

Çalıştay oturumlarıyla eş zamanlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphaneleri personeline yönelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ’Erişilebilirlik’ ve ’Engellilerle İletişim’ konularında çevrim içi eğitim seminerleri düzenlenecek.

2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Üniversitemiz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu işbirliği ile düzenleniyor.