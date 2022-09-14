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ADÜ Rektörü Aldemir, YÖKAK Kalite Buluşmaları’na katıldı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen ‘YÖKAK Kalite Buluşmaları’ etkinliğine katıldı.
AYDIN 14.09.2022, 15:24
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen ‘YÖKAK Kalite Buluşmaları’ etkinliğine katıldı.
Yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi alanındaki yenilikçi uygulamalarının, ulusal ve uluslararası düzeyde kalite güvencesi alanında uzmanlığı bulunanların bilgi birikimleri ve tecrübelerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen ‘YÖKAK Kalite Buluşmaları’ çerçevesinde Prof. Dr. Elif Cepni, ‘Değişim Yönetiminde Gelecek Senaryolarının Kullanımı’ konusunda bilgi verdi.
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