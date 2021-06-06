banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

ADÜ Rektörü Aldemir, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca ile görüştü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’yı ziyaret etti.

AYDIN 06.06.2021, 10:57
ADÜ Rektörü Aldemir, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca ile görüştü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’yı ziyaret etti.

ADÜ’nün bilimsel çalışmalarının görüşüldüğü ziyarette ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, misafirperverliğinden dolayı Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’ya teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.
Yorumlar (0)
banner422
25°
açık