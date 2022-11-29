ADÜ Rektörü Aldemir, Türk Veteriner Hekimleri 50. Büyük Kongresi’ne katıldı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından düzenlenen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin katılımıyla ’Türk Veteriner Hekimler Günü 50. Büyük Kongresi’ gerçekleştirilirken, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de kongreye katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tüm kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının sahipsiz hayvanlar konusunda ortak sorumluluğu bulunduğunu vurgulayarak, hem hayvanların can güvenliğinin sağlanmasının hem de insanların huzurla sokaklarda dolaşmalarının temin edilmesinin önemine işaret etti. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da veteriner hekimlerin hayvan sağlığının yanı sıra toplum sağlığının korunmasında da önemli rol oynadıklarını söyledi.

Programda konuşma yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Tek Tıp Tek Sağlık Konsepti’nin tüm bileşenleriyle radikal anlamda hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Tek sağlık yaklaşımında beşeri hekimler, veteriner hekimler ve çevre sağlığı alanında uzmanlaşmış birçok meslek mensubu işbirliği halinde ortaklaşa çalışması, zoonotik hastalıkların neden olduğu salgınların tespiti, kontrolü ve önlenmesi için farklı sektörlerin epidemiyolojik veriyi, laboratuvar sonuçlarını ve araştırma sonuçlarını paylaşması ve ortak çalışmalar yürütülmesi bundan sonraki sürecin yönetilmesi noktasında çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Program, seçimlerin yapılmasının ardından sona erdi.