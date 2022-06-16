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ADÜ Rektörü Aldemir sergi açılışına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sergisini açılışına katıldı.

AYDIN 16.06.2022, 16:11
ADÜ Rektörü Aldemir sergi açılışına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sergisini açılışına katıldı.

Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje Sınıfı öğrencilerinin yılsonu sergisi açılışında; İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni ve aynı zamanda projenin koordinatörü olan Mehmet İlhami Aldemir ve öğrenciler bulundu. Hüsn-i hat, ebru, tezhip ve illüstrasyon sanatı eserlerinden oluşan sergide ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

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