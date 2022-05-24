ADÜ Rektörü Aldemir şampiyon sporcular ile bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 2021-2022 Üniversiteler Arası Futbol Süper Lig’inde mücadele eden ve Türkiye Şampiyonu olan Üniversitemiz Futbol Takımını Spor Bilimleri Fakültesi’nde ziyaret etti.

;

Ziyarette, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü ve ADÜ Futbol Takımı teknik heyeti olan öğretim üyelerimiz yer aldı. Sporcuların, ADÜ’ye getirdikleri kupa ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ismini çok önemli noktalara taşıdıklarını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bu başarı üniversitemiz tarihinde de çok önemli bir noktada yer alıyor. Şampiyonluk gururunu yaşatan tüm sporcularımıza ve teknik heyete teşekkür ederim” dedi.

Öğrencilerin elde ettikleri başarı ile mutluluk yaşattıklarını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, “Üniversitemizin isminin duyurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.